Одеський аеропорт "переводить" всі міжнародні рейси в новий термінал

До 15 січня 2020 року адміністрація міжнародного аеропорту "Одеса" переведе оформлення та відправлення всіх міжнародних рейсів через новий пасажирський термінал.

Про це розповіла на засіданні транспортної комісії Одеської міськради виконувач обов'язків генерального директора комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса» Ольга Макогонюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відправлення рейсів більшості авіакомпаній, яким надає послуги наш аеропорт, уже здійснюється через новий термінал. А до 15 січня будемо відправляти звідти всі міжнародні рейси", - зазначила в.о. гендиректора.

За словами Макогонюк, дещо пізніше повністю буде введено в експлуатацію нову злітно-посадкову смугу аеропорту.

"Будівельники планують завершити усі роботи і остаточно здати об'єкт в експлуатацію за 90 днів. Навесні зможемо приймати лайнери на злітно-посадковій смузі довжиною 2800 метрів з новим покриттям підвищеної міцності", - сказала в.о. гендиректора.

Як повідомляв Укрінформ, будівництво нової злітної смуги в міжнародному аеропорту “Одеса” розпочалось у 2018 році. Уряд України виділив на цей проєкт 750 мільйонів гривень.

Уведення в експлуатацію нової смуги в аеропорту «Одеса» дасть змогу приймати важкі типи повітряних суден, включаючи Boeing-767, що сприятиме збільшенню пасажиропотоку вдвічі. Несуча спроможність нової смуги майже в 2 рази більша за наявну (класифікаційне число спроможності покриття (PCN) нової смуги 64 проти 35 – чинної).

Також у рамках проєкту встановлено світлосигнальне, радіонавігаційне та метеорологічне обладнання для сертифікованого заходу на посадку по категорії III-а (ІКАО) (існуюча смуга сертифікована по категорії І (ІКАО).