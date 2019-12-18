В аеропорту «Херсон» відкрили рейс на Краків

В аеропорту «Херсон» 17 грудня урочисто відкрили новий авіарейс авіакомпанії Ryanаir - на Краків.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це знакова подія, лоукости привчили літати всю Європу... Зараз ми в родину європейську входимо, ми маємо право подорожувати за цими (бюджетними – ред.) цінами. Rуanair завжди розпочинає з Кракова, де в них велика база і великий транзит…», - розповів , спілкуючись з журналістами після зустрічі рейсу з Кракова директор комунального підприємства обласної ради «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук.

Він зазначив, що аеропорт готувався до цієї події – перемовини розпочалися ще у 2017 році. Був аудит, переписка, тривала підготовка і до цього часу в аеропорту перебувають представники компанії Rуanair. Аеропорт витратив серйозну суму на систему реєстрації, у залі вильоту замінені меблі, робота продовжується, адже у авіакомпанії є певні вимоги, які потрібно виконати.

Рейси на Краків здійснюватимуться двічі на тиждень – по вівторкам та суботам.

Першим рейсом на Boeing 737 з Кракова прилетіли 137 пасажирів. Вартість квитків – від 20 євро, вона коливається в залежності від дня вильоту, тривалість польоту 1 година 45 хвилин.

Як розповів кореспонденту Укрінформу директор КП «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук, з Херсона плануються ще лоукости вже найближчим часом - 15 січня відкривається авіарейс Херсон - Катовіце (середа, неділя), а 30 березня - Херсон – Відень (понеділок, п’ятниця).

Наразі з аеропорту «Херсон» щодня здійснюється один авіарейс на Стамбул Turkish Airlines, щодня можна долетіти у Київ (МАУ), двічі на тиждень (вівторок та п’ятниця) є рейси на Шарм-ель-Шейх (SkyUP).

У 2018 році аеропорт «Херсон» перевіз 150 тисяч пасажирів, у 2019 планується вийти на 155-160 тисяч пасажирів. У 2017 році аеропорт «Херсон» перевіз 105 тисяч пасажирів.