Державною іпотечною установою управлятиме Мінфін

Державна іпотечна установа переходить у підпорядкування Міністерства фінансів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Кабінет Міністрів України в середу, 18 грудня, прийняв постанову про передачу Державної іпотечної установи (ДІУ) в управління Міністерству фінансів. Прийняття постанови сприятиме проведенню Мінфіном єдиної державної фінансової політики в сфері розвитку ринку іпотечного кредитування", - йдеться в повідомленні.

Пропозиція передати ДІУ в управління Мінфіну виникла на підставі підпункту 56 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20 серпня 2014 №375. Цим підпунктом встановлено, що Мінфін України формує та проводить у межах повноважень єдину державну фінансову політику щодо розвитку ринку фінансових послуг, розвитку державних банків, державної іпотечної установи та інших фінансових установ.

Окрім того, КМУ також ухвалив постанову щодо надання державної гарантії за запозиченнями ДІУ. Постановою, зокрема, затверджуються умови надання у 2019 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за позиками, які залучаються ДІУ.

Так, гарантія надається для забезпечення виконання не більше 99% зобов'язань ДІУ за внутрішніми кредитами, сума яких не перевищує 3,7 млрд гривень, ураховуючи зобов'язання щодо погашення основної суми, сплати відсотків, комісій та інших зобов'язань за запозиченнями.

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Постановою також затверджується забезпечення не менш як 100% суми боргових зобов’язань позичальника за гарантованою частиною запозичення та плата за надання гарантії – 0,01% річних залишку суми гарантійних зобов'язань.

Міністерство фінансів уповноважується на підписання документів щодо надання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями ДІУ. Очікується, що прийняття постанови сприятиме збільшенню доступності будівництва нового житла для громадян України.

Як повідомлялось, ДІУ утворена постановою Кабінету міністрів України від 8 жовтня 2004 року № 1330 із статутним капіталом у розмірі 20 млн гривень. За рахунок коштів державного бюджету, передбачених у 2006, 2008 та 2010 роках, статутний капітал ДІУ був збільшений до 2,2 млрд грн, а у 2011 році зменшений на суму 1,248 млрд грн, у 2013 році – на 196 млн грн (відповідно до актів приймання-передачі квартир від ДІУ до відповідних органів).

У 2018 році статутний капітал поповнений на 1,6 млрд грн і становить на сьогодні 2,356 млрд гривень.

У 2006-2013 роках, відповідно до законів України про державний бюджет, надано державні гарантії за зобов’язаннями ДІУ на загальну суму 10 млрд грн, у 2019 році – на 1,2 млрд грн.