У НБУ пояснили проблеми з іпотечним кредитуванням

Невпорядкованість первинного ринку житла негативно впливає на відновлення іпотечного кредитування.

Про це під час презентації Звіту про фінансову стабільність сказав директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Віталій Ваврищук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми всі очікуємо на відновлення іпотечного кредитування. Передумови для цього поступово створюються, банки, на наше переконання, будуть готові видавати все більше і більше іпотечних кредитів, але залишаються фундаментальні проблеми, які пов'язані з невпорядкованістю первинного ринку житла", - сказав Ваврищук.

Він зазначив, що ринок житлового будівництва є абсолютно непрозорим, а фізичні особи та домогосподарств досить часто не знають, хто є справжнім власником компаній девелоперів. Окрім цього, права інвесторів переважно не захищені, а ті механізми, які передбачені в договорах, не діють на практиці.

"Уже уставленою практикою є затримка здачі житла інвесторам. Якщо це питання не буде врегульовано, і не будуть запроваджені більш жорсткі правила регулювання первинного ринку нерухомості, то це може стримувати відновлення іпотечного кредитування. На нашу думку, ринок нерухомості є соціально важливим, і правила регулювання цього ринку мають бути досить жорсткими. Це питання потребує не тільки уваги Національного банку", - зауважив Ваврищук.

Як зазначається у "Звіті про фінансову стабільність" за грудень 2019 року, зазвичай іпотечне кредитування є потужним та ледь не єдиним джерелом фінансування угод на ринку житла. В Україні ж обсяги іпотеки є неприродно низькими: співвідношення іпотечного портфеля в гривні до ВВП становить менше 1%; а за даними учасників ринку, іпотекою фінансувалося менше 7% угод. Серед основних перешкод розвитку іпотеки – висока вартість кредитів, навіть попри поступове пом’якшення монетарної політики останнім часом. Недостатня прозорість забудовників разом зі значною кількістю недобросовісних учасників ринку вже призвели до формування “фонду довгобудів”.

На кінець серпня 2019 року в місті Києві, за даними компанії DC Evolution, нараховувалося 66 житлових комплексів, що підпадають під ознаки довго- чи недобудов. Загальна кількість квартир у недобудовах в півтора рази перевищує середньорічну кількість нових квартир в місті Києві за останні п’ять років. Восени до них фактично додалися об’єкти найбільшого забудовника. Проблеми корпорації “Укрбуд” загрожують будівництву 46 будинків та порушують права 13 тис. інвесторів. Зруйнована репутація найбільшого забудовника може різко зупинити попит на первинному ринку та призведе до погіршення фінансового стану всіх його учасників.

Відновлення іпотечного кредитування може стати одним із рушіїв економічного зростання. Водночас без вирішення юридичних та інфраструктурних питань, зростання іпотечного кредитування може призвести до формування “цінової бульбашки”, що стане джерелом ризику для фінансової стабільності. Щоб цього не сталося, слід впорядкувати ринок первинної житлової нерухомості, зокрема шляхом чіткого дотримання ДБН, впровадження працюючих генпланів міст, забезпечення прозорості ринку та захисту прав інвесторів.