НБУ змінює підхід до формування банками обов'язкових резервів під залучені кошти
Про це на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми змінюємо підхід до формування банками обов'язкових резервів під залучені кошти. З березня наступного року вимоги до обов'язкового резервування будуть відрізнятись залежно від валюти. Для резервів у гривні цей норматив буде знижено до нуля, а для резервів у іноземній валюті його буде підвищено до 10%", - сказав Смолій.
Він зазначив, що на думку Національного банку такий крок, не лише сприятиме зниженню доларизації банківських вкладів, а й допоможе швидше здешевити гривневі кредитні ресурси для населення та бізнесу.
Окрім цього, Національний банк у рамках валютної лібералізації вдвічі підвищує електронний ліміт для інвестицій фізичних осіб з-за кордону - до 100 тисяч євро на рік.