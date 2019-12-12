НБУ змінює підхід до формування банками обов'язкових резервів під залучені кошти

Національний банк змінює підхід до формування банками обов'язкових резервів під залучені кошти, а саме, з березня 2020 року знизить до нуля обов’язкові резерви під гривневі кошти, а під валютні - підвищить до 10%.

Про це на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми змінюємо підхід до формування банками обов'язкових резервів під залучені кошти. З березня наступного року вимоги до обов'язкового резервування будуть відрізнятись залежно від валюти. Для резервів у гривні цей норматив буде знижено до нуля, а для резервів у іноземній валюті його буде підвищено до 10%", - сказав Смолій.

Він зазначив, що на думку Національного банку такий крок, не лише сприятиме зниженню доларизації банківських вкладів, а й допоможе швидше здешевити гривневі кредитні ресурси для населення та бізнесу.

Окрім цього, Національний банк у рамках валютної лібералізації вдвічі підвищує електронний ліміт для інвестицій фізичних осіб з-за кордону - до 100 тисяч євро на рік.