В Україні запровадять програму держпідтримки біоенергетичних культур

У Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) підготували зміни до українського законодавства, які запровадять програму державної підтримки вирощування біоенергетичних культур.

Про це заявив директор Держенергоефективності Юрій Шафаренко під час круглого столу “Біоенергетика - один із шляхів до енергонезалежності України” в інформаційному агентстві “Укрінформ”.

“Ми розробили проєкт змін до законодавства і проєкт постанови Кабінету міністрів. Ми хочемо надати державну допомогу цьому напрямку (вирощування біоенергетичних культур - авт.)... Приблизно по такій самій схемі як зараз робимо по “теплих кредитах”, ми будемо відшкодовувати певний відсоток або на закупівлю паростків для вирощування, або на добрива, або на техніку. Це питання для обговорення”, - зазначив Шафаренко.

Він додав, що розвиток біоенергетики дасть змогу Україні стати більш енергонезалежною і саме тому його потрібно стимулювати шляхом підтримки з держбюджету.

“Ми можемо бути абсолютно енергетично незалежними завдяки вирощуванню біоенергетичних культур. Ми можемо замістити біоенергетичними культурами понад 9 мільярдів кубічних метрів газу”, - підкреслив Шафаренко.

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Як повідомлялося, галузь із вирощування енергетичних сільгоспкультур в Україні перебуває в зародковому стані — енергокультурами засаджено майже 4000 га маргінальних земель. Здебільшого це енергетична верба, тополя та міскантус, які дають середню щорічну урожайність 20 т/га.

Проте потенціал галузі колосальний, вона здатна збільшитися у 250 разів. За розрахунками науковців, з 1 млн га можна зібрати 11,5 млн т врожаю енергокультур, що здатні замістити 5,5 млрд м куб. природного газу.

Потенційно енергетичні культури в країні можуть замістити близько 20 млрд м куб. природного газу, або дві третини потреб країни в газопостачанні.

Дослідники та бізнесмени намагаються знайти якомога більше рослин із вагомим енергетичним потенціалом. Нині їх досить багато, наприклад, цукровий буряк, цукрове сорго, міскантус (лат. miscanthus — рослина родини злакових), світчграс (англ. switchgrass — просо), енергетична верба тощо.