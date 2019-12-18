Очільник Енергоатому відвідав будівельні об’єкти Южноукраїнського енергокомплексу

Будівельні майданчики Южноукраїнського енергокомплексу, серед яких насосна станція, бризкальні басейни та третій гідроагрегат Ташлицької ГАЕС 17 грудня відвідав т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Павло Павлишин.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Рік, що минає, був вирішальним для своєчасного введення в дію першого пускового комплексу системи технічного водопостачання ЮУАЕС. Перший пусковий – це два насосні агрегати з двома басейнами, які мають запрацювати наступного року. Протягом 2019-го основні сили в процесі реалізації проєкту реконструкції системи технічного водопостачання АЕС були сконцентровано на будівництві насосної станції для бризкальних басейнів. На южно-український майданчик були поставлені п’ять насосних агрегатів італійської компанії «TM.P.S.p.A.-Termomeccanica pompe». Під закладні частини до них облаштовано основу, виконано монтаж фундаментної плити. Наразі приступили до збирання нерухомої частини насосних агрегатів. Його проводять під наглядом шеф-інженера італійської компанії. Він перевіряє роботи і дає дозвіл на бетонування закладних елементів. Далі – збирання виїмної частини помпових агрегатів. Будівельна споруда до монтажу насосів практично готова.

«Роботи на об’єкті не припиняться і взимку. Контур буде закрито, а всередині триватиме монтаж насосів. Закладні частини для них ми транспортуємо пересувними кранами. Але на ЮУАЕС вже надійшов спеціальний кран, за допомогою якого збиратиметься основне обладнання. Тендер на його виготовлення виграв Київський механічний завод. Це ексклюзивне обладнання, спеціально розроблене для нашого будівництва. Після установки металоконструкцій кран буде змонтовано і з його допомогою пересуватимуться габаритні частини насосів. Унікальність обладнання в тому, що воно зможе забезпечувати високу точність монтажу вантажів з великим тоннажем. Зазори всередині насосів всього півтора міліметра, а насос разом з двигуном важить понад 90 тонн. Сподіваємось, це обладнання дозволить нам таку точність забезпечити», - прокоментувала ситуацію керівник Дирекції з інвестицій і перспективного розвитку ДП «НАЕК «Енергоатом» Тетяна Амосова.

Бризкальні басейни вже готові на 99%. На напірних трубопроводах триває монтаж. Залишилось ввести в експлуатацію саму будівлю та схему електроживлення. Практично все електротехнічне обладнання для підключення насосної станції надійшло на майданчик ЮУАЕС. Сумнівів, що встигнуть вчасно, у будівельників не виникає. Атомники з нетерпінням очікують введення об’єкту в дію, адже використання двох бризкальних басейнів забезпечить роботу всіх трьох енергоблоків АЕС у літній період. На Ташлицькій ГАЕС продемонстрували зібраний третій гідроагрегат та розповіли, що цього року здійснена важлива поставка електротехнічного обладнання – генераторна схема, розпочато монтаж системи електроживлення. У планах на наступний рік – поставка ще двох комплектів основного обладнання – блочний трансформатор та система управління. За графіком пуск 3 гідроагрегата ТГАЕС передбачений у 2021 році.

«Я вперше побував на цих об’єктах. Загалом у мене склалось позитивне враження. Реалізація проектів йде відповідно до намічених планів та графіків. На жаль, у нас ще залишається кредиторська заборгованість перед підрядниками. Я прогнозую, що в кінці січня становище поліпшиться за рахунок зменшення соціального зобов’язання з продажу електроенергії за фіксованою ціною, покладеного державою на НАЕК «Енергоатом». Сподіваюсь, наступного року перший пусковий комплекс реконструйованої системи технічного водопостачання ЮУАЕС буде введено в експлуатацію. Навіть зараз робота там йде повним ходом, задіяно майже 300 працівників», - поділився враженнями т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Павло Павлишин.

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«Питання кредиторської заборгованості ми розглядали буквально вчора. Для ЮУАЕС в компанії було виділено 111 мільйонів, з них 45 мільйонів ми направили на погашення боргів. Частково вдалось зняти напругу, що виникла в будівельних організаціях, частково погасили борги за виконання робіт з ремонту, реконструкції та модернізації обладнання енергоблоків. Сподіваюсь, кінця року ми ще виділимо кошти. Для нас виплата заробітної плати працівникам підрядних організацій, які працювали на ЮУАЕС є пріоритетом», - додав генеральний директор ЮУАЕС Володимир Лісніченко.