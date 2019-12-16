Енергоатом приєднався до американської програми з підтримки експлуатації АЕС

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» приєдналося до програми Науково-дослідного інституту електроенергетики (Electric Power Research Institute, EPRI, США) з інжинірингової підтримки експлуатації АЕС.

Відповідний договір 13 грудня 2019 року підписали т.в.о. президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Павло Павлишин та віцепрезидент, головний директор з питань ядерної енергетики EPRI Ніл Уілмсхерст, повідомляє пресцентр Енергоатома.

«Переконаний, що підписання угоди з EPRI дозволить НАЕК "Енергоатом" використовувати найкращі світові практики та найсучасніші методики інжинірингової підтримки для атомних електростанцій, що сприятиме подальшому підвищенню безпеки та ефективності АЕС, а також зменшенню експлуатаційних витрат та витрат на технічне обслуговування», - наголосив Павлишин.

У свою чергу віцепрезидент EPRI Ніл Уілмсхерст зазначив, що підписанню угоди між Енергоатомом та EPRI передувало близько року робочих контактів та зустрічей між українськими та американськими фахівцями.

«Сьогоднішня угода з Енергоатомом означає, що ми ще більше уваги та зусиль спрямуємо на реактори типу ВВЕР, які експлуатує ваша компанія. Вважаю, що це перший крок на довгому шляху нашого співробітництва», - підсумував віцепрезидент EPRI.

Технічний експерт EPRI Марк Вудбі повідомив, що у рамках Програми розробляються керівництва і методології на основі інжинірингових рішень, які дозволяють підвищити надійність обладнання АЕС.

«Учасники програми отримають доступ до результатів досліджень і рекомендацій з наступних питань: оцінка технічного стану, розробка і реалізація програм надійності, оцінка і продовження ресурсу, довгострокове планування і оптимізація активів, методи діагностики, підходи до пом'якшення ефектів деградації, методи ремонту і заміни обладнання, розвиток професійних навичок і підвищення кваліфікації», -зазначив Вудбі.

Учасникам програми також надається програмне забезпечення із пом'якшення і контролю ефектів деградації матеріалів обладнання на основі ранжування ризиків CHECWORKSTM і BPWORKSTM, програми з інтегрованого управління життєвим циклом та інтерактивні навчальні модулі.

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Як відомо, Науково-дослідний інститут електроенергетики (Electric Power Research Institute, EPRI) – американська незалежна науково-дослідна організація, яка займається питаннями енергетики, що становлять суспільний інтерес. EPRI знаходиться в підпорядкуванні міністерства енергетики США і має близько 30 філій і представництв у всьому світі, які консультують енергетичні підприємства і впроваджують електроенергетичні технології в тісній взаємодії з інжиніринговими та виробничими компаніями.

На сьогодні повноправними членами EPRI є 15 енергогенеруючих компаній (зокрема, усі оператори АЕС США) і понад 450 організацій з 30 країн світу. Серед країн, які експлуатують реактори ВВЕР, членами EPRI є CEZ, a.s. (Чехія), MVM Paks (Угорщина), Slovenske Elektrarne (Словаччина).