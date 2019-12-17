Україна цьогоріч зменшила експорт меду до ЄС

За січень-вересень 2019 року Україна зменшила обсяг експорту меду до країн Європейського Союзу на 11,6% - до 34,13 тис. тонн у порівнянні з аналогічним періодом торік.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"За результатами третього кварталу 2019 року в Україні право експорту меду і продукції бджільництва в ЄС мають 72 виробники (у 2018 році таких підприємств було зареєстровано 66). З січня по вересень поточного року до країн ЄС було експортовано 34,13 тис. т меду (за 2018 рік – 38,6 тис. т)", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, на поставки українського меду в ЄС діє безмитна квота в розмірі 5 тис. тонн починаючи з 2016 року, ще 200 тонн додаються кожен рік протягом 5 років. Тобто до 2021 року буде 6 тис. т. Є і додаткова щорічна квота розміром в 2,5 тис. тонн, яку виділили у 2017-му терміном на три роки.

Незважаючи на те, що на об’єм експорту поза квотами діє мито в розмірі 17,3%, постачання українського меду в ЄС у 2017 році перевищило квоти в 6 разів.

Традиційно активний експорт меду починається з серпня, та експортується до кінця року, в середньому, 60% від загального обсягу експорту.

Читайте також: Найнижчі ціни в Україні на молоко зафіксовані на Буковині

Як повідомляв Укрінформ, Україна входить до трійки світових експортерів меду, після Китаю та Аргентини. Українські бджоли виробляють близько 100 тисяч тонн меду, що становить близько 5% від глобального світового експорту. 90% українського експортованого меду – соняшниковий. Імпортерами традиційно виступають Європейський Союз та США.

В Україні близько 90% пасік знаходиться у приватній власності. У 2019 році уряд додав напрям бджолярства до переліку діяльності сільськогосподарських кооперативів, яким відшкодовується 70% вартості закупленого обладнання.