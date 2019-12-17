Україна цьогоріч зменшила експорт меду до ЄС
Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
"За результатами третього кварталу 2019 року в Україні право експорту меду і продукції бджільництва в ЄС мають 72 виробники (у 2018 році таких підприємств було зареєстровано 66). З січня по вересень поточного року до країн ЄС було експортовано 34,13 тис. т меду (за 2018 рік – 38,6 тис. т)", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, на поставки українського меду в ЄС діє безмитна квота в розмірі 5 тис. тонн починаючи з 2016 року, ще 200 тонн додаються кожен рік протягом 5 років. Тобто до 2021 року буде 6 тис. т. Є і додаткова щорічна квота розміром в 2,5 тис. тонн, яку виділили у 2017-му терміном на три роки.
Незважаючи на те, що на об’єм експорту поза квотами діє мито в розмірі 17,3%, постачання українського меду в ЄС у 2017 році перевищило квоти в 6 разів.
Традиційно активний експорт меду починається з серпня, та експортується до кінця року, в середньому, 60% від загального обсягу експорту.
Як повідомляв Укрінформ, Україна входить до трійки світових експортерів меду, після Китаю та Аргентини. Українські бджоли виробляють близько 100 тисяч тонн меду, що становить близько 5% від глобального світового експорту. 90% українського експортованого меду – соняшниковий. Імпортерами традиційно виступають Європейський Союз та США.
В Україні близько 90% пасік знаходиться у приватній власності. У 2019 році уряд додав напрям бджолярства до переліку діяльності сільськогосподарських кооперативів, яким відшкодовується 70% вартості закупленого обладнання.