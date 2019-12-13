Найнижчі ціни в Україні на молоко зафіксовані на Буковині

Найдорожче в Україні молоко у листопаді 2019 року було у Одеській області, найдешевше — у Чернівецькій.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Найвища в Україні середня споживча ціна на молоко пастеризоване (жирністю до 2,6%) у листопаді 2019 року була у Одеській області: 28,27 грн за кг (на 9,1% більше, ніж у листопаді 2018 року). Друге місце за цим показником посіла Донецька (26,31 грн за кг; на 10,6% більше), третє — Харківська (26,12 грн за кг; на 7,6% більше) області.

Найдешевшим в минулому місяці молоко було у Чернівецькій (22,47 грн за кг; на 137% більше, ніж торік), Рівненській (23,63 грн за кг; на 5,3% більше) та Львівській (23,67 грн за кг; на 5,1% більше) областях.

Найдорожчий в Україні м’який жирний сир у минулому місяці продавався у Кіровоградській (117,10 грн за кг; на 8,4% більше, ніж у листопаді 2018 року), Черкаській (116,66 грн за кг; на 7,7% більше) та Одеській (116,51 грн за кг; на 12,5% більше) областях. Найдешевший — у Сумській (82,64 грн за кг; на 0,1% більше, ніж торік), Закарпатській (89,54 грн за кг; на 5,2% менше) та Волинській (92,05 грн за кг; на 10,9% більше) областях.

Найвищі в Україні ціни на сметану (жирністю до 15%) у минулому місяці спостерігалися у Херсонській (66,66 грн за кг; на 4,0% більше, ніж у листопаді 2018 року), Дніпропетровській (65,77 грн за кг; на 14,8% більше) та Донецькій (64,55 грн за кг; на 14,1% більше) областях. Найнижчі — у Львівській (55,54 грн за кг; на 5,6% більше, ніж торік), Тернопільській (56,06 грн за кг; на 5,4% більше) та Харківській (57,01 грн за кг; на 5,2% більше) областях.