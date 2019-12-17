Гончарук пояснив, що дасть відкриття даних Держгеокадастру

Відкриття даних Держгеокадастру дозволить ефективніше контролювати діяльність цього органу.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у своєму Телеграм-каналі.

«Це дозволить здійснювати ефективний громадський контроль, а також гарантує доступність та публічність рішень, які ухвалює Держгеокадастр», - зазначив він.

Глава уряду нагадав про те, що Держгеокадастр вже почав оприлюднювати всі рішення щодо надання дозволів на зняття та перенесення родючого шару ґрунту.

Інформація оновлюватиметься завдяки синхронізації з даними системи електронного документообігу Держгеокадастру.