Дергеокадастр "відкриває" інформацію про зняття та перенесення ґрунтового покриву

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру започатковує практику оприлюднення рішень щодо надання дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту).

Про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

"У відкритому доступі надається інформація про територіальний орган Держгеокадастру до якого надійшло клопотання про надання дозволу на зняття та перенесення родючого шару ґрунту, його дату та реєстраційний номер, дату реєстрації дозволу та інформацію про те, кому його надано, кадастровий номер земельної ділянки. Окрім цього, у відкритому доступі міститься дата реєстрації відмови/анулювання дозволу на зняття та перенесення родючого шару ґрунту, їхній реєстраційний номер та строк дії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оновлення інформації відбувається автоматично, оскільки функціонал синхронізується з даними системи електронного документообігу Держгеокадастру.

"Таке нововведення дає можливість здійснення ефективного громадського контролю та забезпечує доступність та публічність рішень", - наголосили в Держгеокадастрі.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні процес діджиталізації кадастру розпочався у 2013 році, коли було запущено Публічну кадастрову карту, на якій відображалися зареєстровані земельні ділянки. З 2015 року стала публічною також інформація про власників зареєстрованих ділянок, а 30 червня 2015 року було запущено електронну послугу “Замовлення витягу з Державного земельного кадастру”.