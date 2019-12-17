Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло на $460 мільйонів - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 10 місяців 2019 року становило 8,46 млрд доларів, на 460,3 млн доларів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"За січень-жовтень 2019 року експорт товарів становив 41 645,2 млн дол. США, або 107,4% порівняно із січнем-жовтнем 2018 року, імпорт – 50 108,3 млн дол., або 107,1%. Негативне сальдо склало 8 463,1 млн дол. (за січень-жовтень 2018 року також негативне — 8 002,8 млн дол.)", - йдеться у повідомленні.

Зовнішньоторговельні операції у січні-жовтні 2019 року проводились із партнерами із 223 країн світу.

Найбільше товарів за вказаний період Україна експортувала до Китаю (майже на 2,9 млрд доларів; на 76,1% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), Польщі (на 2,8 млрд доларів; на 2,8% більше) та Російської Федерації (на 2,7 млрд доларів; на 9,7% менше).

Більш за все у січні-жовтні 2019 року Україна продала на зовнішніх ринках зернових (на 7,76 млрд доларів; на 39,3% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), чорних металів (на 7,62 млрд доларів; на 10,2% менше), жирів та олій (на 3,8 млрд доларів; на 4,1% більше).

Найбільше товарів у січні-жовтні 2019 року Україна імпортувала з Китаю (майже на 7,6 млрд доларів; на 24,3% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), Російської Федерації (на 5,9 млрд доларів; на 11,1% менше) та Німеччини (на 5,05 млрд доларів; на 0,7% менше).

Основними товарними позиціями українського імпорту за 10 місяців цього року були машини, обладнання та механізми (на 10,8 млрд доларів; на 12,3% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (майже на 10,3 млрд доларів; на 7% менше), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (майже на 6,3 млрд доларів; на 6,9% більше).

Як повідомлялося, у 2018 році експорт товарів з України становив 47,3 млрд доларів (на 9,4% більше, ніж у 2017 році), імпорт – 57,2 млрд доларів (на 15,3% більше).