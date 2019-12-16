Нове обладнання для контролю за радіоактивними матеріалами встановили на Одещині

Сучасний комплекс автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин і ядерних матеріалів ТSA встановили в пункті пропуску «Розалівка» Білгород-Дністровського прикордонного загону.

Про це 16 грудня повідомили кореспонденту Укрінформу в Білгород-Дністровському прикордонному загоні.

"Поставку комплексу, пусконалагоджувальні роботи і випробування здійснено в межах реалізації спільного з Міністерством енергетики США проєкту міжнародної технічної допомоги «Виявлення та припинення ядерної контрабанди». Вартість проекту - 3 мільйони 801 тисяча гривень", - зазначили прикордонники.

Вони додали, що встановлення комплексу підвищить технічні можливості прикордонних нарядів і дозволить ефективно виявляти і протидіяти незаконному переміщенню радіоактивних речовин через державний кордон України.

У Південному регіональному управлінні ДПСУ уточнили, що до Одеси наприкінці минулого тижня здійснила візит делегація Митно-прикордонної служби США, яку очолював керівник Програми ExBS Метью Болдін.

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Метою візиту американської делегації було покращення та вдосконалення системи безпеки державних кордонів України, ефективна реалізація широкого спектру технічних рекомендацій а також обмін корисним досвідом. Протягом 3-денного візиту, що відбувся на базі відділу прикордонної служби «Одеса-Аеропорт», представники США ознайомились, зокрема, з порядком функціонування пункту пропуску для авіаційного сполучення.