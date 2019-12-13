Литовські митники передадуть українським колегам нове програмне забезпечення

Митні служби України та Литви підписали договір щодо передачі програмного забезпечення, що дозволить забезпечити тестування Нової комп'ютеризованої транзитної системи (NCTS).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"13 грудня відбулося урочисте підписання договору між Державною митною службою України та Литовською Митницею щодо передачі програмного забезпечення, що дозволить забезпечити тестування Нової комп'ютеризованої транзитної системи (NCTS) та прискорить запровадження норм Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» від 12 вересня 2019 року №78-IX, кінцевою метою якого є приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей з торгівлі товарами", - йдеться в повідомленні.

Після отримання системи NCTS Україна матиме змогу, використовуючи в односторонньому порядку до одного року національний модуль транзитної системи, довести технічну спроможність виконувати всі необхідні умови щодо приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

"Безсумнівно, сьогоднішня подія - це результат спільної роботи, яка продовжуватиметься щонайменше найближчий рік, дозволить організувати та здійснити тестування електронної системи спільного режиму транзиту товарів через митну територію України, використовувати механізм гарантування сплати митного боргу, застосовувати спеціальні транзитні спрощення та інші особливості здійснення митних формальностей", - наголосили у Мінфіні.