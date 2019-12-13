Розробки українських конструкторів не продадуть разом із "Мотор-Січчю" — директор КБ "Прогрес"

Унікальні розробки ДП "Івченко-Прогрес", запатентовані як в Україні, так і в інших країнах, залишаться інтелектуальною власністю підприємства і не будуть продані разом з акціями АТ "Мотор Січ".

Про це сказав директор ДП "Івченко-Прогрес", генеральний конструктор Ігор Кравченко, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Вся інтелектуальна власність, яка створена "Прогресом", записана за "Прогресом". Це написано у всіх договорах. "Прогрес" нікому не проданий. Він державний. Він незалежний. Всі технології записані за ним", - відповів Кравченко.

Він також додав, що інвестор, який працюватиме з "Мотором", не може не співпрацювати з конструкторським бюро.

Як заявляв у кінці листопада 2019 року в. о. керівника концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус, китайська компанія Skyrizon вже придбала понад 50% акцій запорізького заводу "Мотор Січ". При цьому покупець попросив про можливість консолідувати понад 50% акцій заводу, і Укроборонпром звернувся до Антимонопольного комітету з проханням продовжити розгляд цього питання на два місяці.

Абромавічус наголошував, що, говорячи про продаж Китаю акцій авіабудівного підприємства "Мотор Січ", важливо зрозуміти, чи не були продані технології державного конструкторського бюро.

Як повідомлялося, 13 грудня, під час спілкування з журналістами почесний президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив, що продав акції підприємства китайській компанії через біржу. За його словами, разом з купівлею акцій китайці зобов'язалися інвестувати в завод протягом двох років 250 млн доларів.

Державне підприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О. Г. Івченка (ДП "Івченко-Прогрес") входить до складу ДК "Укроборонпром" і є лідером у проектуванні і виготовленні дослідних зразків авіаційних двигунів. Авіадвигуни, розроблені ДП "Івченко-Прогрес", застосовуються на 64 типах літальних апаратів у більше ніж 100 країнах світу.

Фото: Дмитро Смолієнко