Колишньому керівнику банку "Михайлівський" оголосили підозру

Ексвиконувачу обов'язків голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" оголосили про підозру.

Про це повідомила заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко у Facebook.

“Сьогодні оголосили про підозру ексвиконувачу обов'язків голови правління ПАТ "Банк Михайлівський", - зазначила Варченко.

За її словами, за попередньою версією слідства, топменеджер зловживав своїм службовим становищем і безпідставно видав кредити кільком підставним фірмам на загальну суму понад 870,1 мільйона гривень. Тобто, пояснює Варченко, у формі кредитів він вивів гроші з фінустанови, завдавши чималих збитків державі, а саме - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

“Слідство здійснюють слідчі Центрального апарату Державне бюро розслідувань, за процесуального керівництва Генеральна прокуратура України та оперативного супроводження Департаменту кіберполіції Національна поліція України”, - повідомила заступник директора ДБР.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування розпочав ліквідаційну процедуру ПАТ «Банк Михайлівський» із 13 липня 2016 року на підставі рішення Національного банку України від 12 липня 2016 р. №124-рш.

Понад 30 тис. вкладників та клієнтів ПАТ «Банк Михайлівський» станом на початок жовтня 2019 року отримали понад 2,46 млрд грн гарантованого відшкодування.