Вкладники банку Михайлівський отримали майже 2,5 мільярда відшкодування

Понад 30 тис. вкладників та клієнтів ПАТ «Банк Михайлівський» станом на початок жовтня 2019 року отримали понад 2,46 млрд грн гарантованого відшкодування.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

«На початок жовтня 2019 року понад 30 тис. вкладникам та фізичним особам, яких прирівняно до вкладників ПАТ «Банк Михайлівський» (далі – Банк), Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) було виплачено понад 2 460 млн грн гарантованого відшкодування (99,3% від нарахованої суми, яка підлягає відшкодуванню). Із них близько 583 млн грн отримано фізичними особами, яких прирівняно до вкладників ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» відповідно до пункту 15 розділу Х Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг», - йдеться в повідомленні.

Завдяки зазначеному закону, фізичні особи, які уклали тристоронні договори із фінансовими компаніями ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (ІРЦ) та ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (КІЦ), де ПАТ «Банк Михайлівський» виступав повіреним за цими договорами, та звернулися із відповідними заявами до Банку та Фонду гарантування, отримують відшкодування за вкладами у межах гарантованої суми 200 тис. грн.

Водночас станом на початок жовтня поточного року право на відшкодування за рішеннями суду, які набрали законної сили, отримали 1161 фізична особа на загальну суму 97,3 млн грн.

У Фонді гарантування зауважують, що майже 34 тис. вкладників та фізичних осіб, яких прирівняно до вкладників ПАТ «Банк Михайлівський», не звертались до банків-агентів Фонду гарантування за отриманням відшкодування за вкладами в межах гарантованої суми. Для таких вкладників ПАТ «Банк Михайлівський» у Фонді гарантування зарезервовано для виплат понад 16 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування розпочав ліквідаційну процедуру ПАТ «Банк Михайлівський» із 13 липня 2016 року на підставі рішення Національного банку України від 12 липня 2016 р. №124-рш.