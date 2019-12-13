Сигарети за темпами здорожчання випередили алкоголь — Держстат

Сигарети за темпами здорожчання випередили алкоголь. З листопада 2018 року по листопад 2019 року горілка вітчизняного виробництва подорожчала в середньому по країні лише на 2,2%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Пиво вітчизняного виробництва з листопада 2018 року по листопад 2019 року піднялось у ціні у середньому на 13,7% (до 17,19 грн за 0,5 л); вина столові — на 6,2% (до 66,19 грн за 0,75 л); горілка — на 2,2% (до 92,3 грн за 0,5 л).

Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у листопаді 2019 року в середньому по Україні продавалися по 35,06 грн за пачку (20 шт), що на 22,7% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру — по 30,72 грн за пачку (дорожче на 25,2%).