У Фонді соцстрахування проведуть зовнішній аудит - щоб "відвадити махінаторів"

Міністерство соціальної політики ініціює проведення зовнішнього фінансового аудиту Фонду соціального страхування за період із 1 серпня 2017 до 1 січня 2020 року.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль у Facebook.

“З ініціативи Міністерства соціальної політики України, на засіданні правління Фонду 5 грудня ми прийняли рішення про звернення до Рахункової палати щодо здійснення зовнішнього фінансового аудиту Фонду соцстрахування за період з 1 серпня 2017 по 1 січня 2020 року. Сьогодні відповідне рішення було підписане мною”, - зазначив Коваль.

Він висловив сподівання, що “об’єктивна та незалежна оцінка дозволять мінімізувати корупційні ризики і відвадити “махінаторів” від Фонду”.

Також він опублікував на своїй сторінці скрін підписаної постанови про проведення аудиту ФСС.

Читайте також: Замість Держаудиту створили Офіс фінансового контролю

Окрім того, Коваль повідомив про виявлення цього тижня Службою безпеки України махінації із виплатами лікарняних на Львівщині.

Він зауважив, що, за інформацією відомства, внаслідок зловживань посадовців спеціалізованої медустанови Фонд соціального страхування втратив понад мільйон гривень.