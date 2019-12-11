Замість Держаудиту створили Офіс фінансового контролю

Кабінет міністрів створив на базі Державної аудиторської служби Офіс фінансового контролю, який реалізовуватиме державну політику у сфері державного фінансового контролю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Уряд реорганізував Державну аудиторську службу та створив на її базі Офіс фінансового контролю – центральний орган виконавчої влади (інспекцію), який реалізовуватиме державну політику у сфері державного фінансового контролю. Діяльність Офісу фінансового контролю буде спрямовуватись через міністра фінансів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що утворення Офісу фінансового контролю є першим кроком з реалізації Указу Президента від 8 листопада 2019 №837 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави". При цьому чисельність працівників органу державного фінансового контролю за рішенням уряду має бути скорочена на 30 відсотків.

Кабмін доручив Міністерству фінансів вжити необхідні заходи щодо забезпечення підготовки проєкту Положення про Офіс фінансового контролю і внесення необхідних змін до актів законодавства. При підготовці цих документів буде оптимізовано функції, повноваження та структуру органу, що сприятиме підвищенню ефективності контролю за використанням державних ресурсів.