Від 3 до 7 тисяч гектарів в одні руки: Мінекономіки дає оптимальний "рецепт"

Найоптимальнішою з точки зору економічного ефекту та створення робочих місць є концентрація землі в одних руках від 3 до 7 тис. га залежно від регіону.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький під час селекторної наради з представниками Львівської, Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської областей, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Питання концентрації землі наразі є одним з найобговорюваніших у суспільстві. За словами Висоцького, наразі від депутатів подані різні правки.

"За нашими розрахунками, найбільш оптимальною з точки зору економічного ефекту та створення робочих місць є концентрація від 3 до 7 тис. га залежно від регіону. Площі менше 100 га, якщо це не садівництво, - недостатньо, щоб бути конкурентним та створювати додану вартість", - зазначив урядовець.

Завданням уряду заступник міністра вважає захист прав чинних фермерів та надання їм можливості працювати далі в тому числі в рамках оренди.

Не може реформа зламати те, що вже створено. Кінцева ціль - надати економічні стимули росту аграрного виробника, у тому числі за допомогою надання фінансових ресурсів”, - прокоментував Висоцький.

У Мінекономіки зауважили, що у рамках запровадження обігу сільськогосподарських земель держава надасть допомогу фермерам, які не мають чіткої фінансової звітності, і кредитний ресурс для них є або дуже дорогим, або взагалі недоступним.

Урядом пропонуються такі інструменти полегшення доступу до кредитів: здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам та часткове гарантування за кредитами сільськогосподарським товаровиробникам на купівлю землі.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі, яким, зокрема, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні.