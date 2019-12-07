Ринок землі: Гончарук повідомив про тисячі поправок до другого читання

Уряд наразі не має остаточного варіанту земельної реформи через велику кількість поправок, внесених до законопроєкту щодо ринку землі.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За словами прем'єра, на даний момент у закон про ринок землі внесено 4400 поправок до другого читання.

При цьому, як наголосив Гончарук, не узгодженим залишається питання щодо концентрації угідь в одних руках.

"Хтось вважає, що двісті тисяч гектарів - це ok. Це питання не про кількість гектарів, а про антимонопольні обмеження, наприклад, не більше 0,5% всієї землі в одні руки. Навіть цей ліміт "ріже" значну частину холдингів, які працюють зараз", - повідомив Гончарук.

За його словами, питання про необхідність збільшення або зменшення лімітів буде обговорюватися в парламенті.

"У нас є холдинги, які обробляють 600 тисяч (гектарів - ред.), їм треба буде зменшитися в три-чотири рази. Тому питання, треба більші чи менші ліміти, буде дискутуватися в парламенті, у мене готової конкретної відповіді немає, і ні в кого немає", - зазначив Гончарук.

Він також наголосив, що земельна реформа навіть у тій моделі, яка зараз запропонована, – це величезний крок для країни. "І значно краще зробити цей крок, а потім робити наступний, аніж зупинитися просто і не зробити цей крок", - додав Гончарук.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт про ринок землі наступного пленарного тижня, що триватиме 17-20 грудня.

Верховна Рада 13 листопада ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку протягом року.