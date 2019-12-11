Цьогоріч до місцевих бюджетів надійшли 242 мільярди

За січень-листопад 2019 року до місцевих бюджетів сплачено 242,3 млрд грн податків і зборів.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

"За даними ДПС, за 11 місяців 2019 року до місцевих бюджетів сплачено 242,3 млрд грн податків і зборів, які адмініструють податкові органи. Зростання надходжень відбулося по бюджетоформуючих податках місцевих бюджетів", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, річні обсяги надходжень податку на прибуток, затверджені місцевими радами, за січень-листопад вже перевиконано на 401,4 млн грн. При затверджених на рік 9,565 млрд грн платники перерахували 9,967 млрд грн цього податку. При цьому в грудні ще очікуються 62,8 млн грн надходжень податку на прибуток.

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Аналогічна динаміка спостерігається і по єдиному податку, якого за 11 місяців сплачено 103,8% від прогнозу на рік (28,7 млрд грн проти 27,7 млрд грн). У грудні місцеві бюджети мають отримати від єдиного податку ще 1,1 млрд грн.