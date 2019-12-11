В Україні запустили платформу підтримки малого та середнього бізнесу Merezha

В Україні запущено онлайн-сервіс, що являє собою платформу для підприємців, де можна знайти експертів для малого та середнього бізнесу, фінансування бінесу, консалтингову, технічну підтримку тощо.

Реалізацією ініціативи в Україні займається Європейський банк реконструкції та розвитку, повідомили Укрінформу в ISD Group, яка виступила розробником платформи.

"Нова онлайн-платформа , розроблена за підтримки ЄБРР у рамках ініціативи ЄС EU4Business, допомагатиме тисячам українських МСП знаходити нові можливості для розвитку бізнесу, завдяки доступу до важливої інформації. Новий діджитал-інструмент сприятиме підвищенню прозорості ринку бізнес-послуг, а також встановленню контактів між провайдерами можливостей для розвитку та компаніями, які їх потребують. Він доповнить та оптимізує поточну діяльність ЄБРР та ЄС з підтримки розвитку МСП і допоможе досягти нового рівня ефективності бізнесу", - зазначили в ISD Group.

Мета платформи – вивести українські підприємства на новий рівень через залучення центрів підтримки бізнесу та бізнес-експертів.

"Проведений за участю ЄБРР глибинний аналіз потреб ринку та приклад інших онлайн-ресурсів, що допомагають підприємництву в Україні, кристалізували необхідність створення інноваційної онлайн-платформи послуг для бізнесу Merezha. Merezha має стати простором для взаємодії основних гравців ринку та ефективним інструментом для побудови культури ведення бізнесу. Розробка концепту, тестування та вдосконалення елементів платформи проходили при активному залученні її майбутніх учасників", - зазначається на сайті платформи.

Merezha фокусуватиме свої зусилля на середніх та малих підприємствах, стартапах та майбутніх бізнесах. При цьому, зробить бізнес-послуги персоналізованими та доступними для кожного підприємця.

У рамках платформи Merezha надаватиме можливість експертам ділитись власним знанням та досвідом через івенти та персоналізовані обговорення.

У майбутньому онлайн платформа Merezha планує відкрити доступ до даних про стан малого і середнього бізнесу в Україні, сформувати культуру ведення бізнесу, збільшити кількість перевірених, надійних експертів і підвищити загальний рівень консалтингу.