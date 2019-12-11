Підтримка малого бізнесу: уряд визначився з майданчиком для програми кредитування

Німецько-український фонд стане майданчиком для програми кредитування малого та мікробізнесу.

По це повідомляє Урядовий портал.

«Рішення про передачу Фонду у повне управління Мінфіну з метою розділення функцій управління та здійснення регуляторного нагляду за діяльністю Фонду. Це дозволить уникнути конфлікту інтересів та підвищити ефективність використання коштів. Фахівці Міністерства здатні активізувати роботу Фонду та надати бізнесу країни необхідні кошти під реалістичні, корисні та прибуткові проєкти», — сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Засновниками Фонду є НБУ та уряд в особі Міністерства фінансів. Раніше 50% статутного капіталу Фонду належали Кабінету Міністрів, решта 50% — Національному банку України.

Після ухвалення депутатами закону про «спліт» НБУ відповідно отримав повноваження з регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ, до яких належить Німецько-український фонд, і не може одночасно виступати його власником.

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Програма з підтримки малого та мікробізнесу ініційована Президентом України Володимиром Зеленським. Програма запрацює з 1 лютого 2020 року та передбачає доступне кредитування під 5-9% річних — видача кредитів розміром до 1,5 млн грн терміном на п’ять років під 5% річних, якщо передбачається виручка до 25 млн грн і створюються мінімум два робочі місця, під 7% річних для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставку буде знижено на 0,5%, і під 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн. Сам учасник має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.

Німецько-український фонд розпочав роботу в 1999 році. Він займається підтримкою фінансування мікро, малих та середніх підприємств України шляхом надання кредитів через банки-партнери для здійснення інвестицій в основний та обіговий капітал. Відповідно до Статуту НУФ, затвердженого рішенням Загальних зборів учасників від 27.05.2019, Фонд є фінансовою установою особливого типу. Статутний капітал Фонду становить 10 225 838 євро, що дорівнює 42 911 340 грн. Власником 50% статутного капіталу виступав Національний банк України, а 50% - Міністерство фінансів України.

Як повідомлялося, за час існування НУФ допоміг отримати фінансування 162 тис. суб’єктів малого та середнього бізнесу на загальну суму близько 754 млн євро.