Мінцифри ініціює створення ще одного фонду для фінансування стартапів

Мінцифри ініціює створення ще одного фонду для фінансування стартапів

Укрінформ
Міністерство цифрової трансформації України планує створити Фонд фондів для фінансування вітчизняних стартапів.

Про це йдеться на сторінці міністерства у Facebook.

"Одним із проєктів, що стимулюватиме розвиток ІТ-ринку, може стати Фонд фондів, завдяки якому підтримуватимуться вітчизняні стартапи", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що акцент на розвитку ІТ-сфери може стати умовою для значного прискорення зростання економіки України. На переконання чиновників, це сприятиме створенню нових робочих місць, розвитку інновацій, залученню інвестицій, поліпшенню бізнес-клімату.

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Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019 року урядом Володимира Гройсмана презентовано Український фонд стартапів. 2 грудня цього року Український фонд стартапів почав приймати заявки на отримання грантів.

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