Мінцифри ініціює створення ще одного фонду для фінансування стартапів

Міністерство цифрової трансформації України планує створити Фонд фондів для фінансування вітчизняних стартапів.

Про це йдеться на сторінці міністерства у Facebook.

"Одним із проєктів, що стимулюватиме розвиток ІТ-ринку, може стати Фонд фондів, завдяки якому підтримуватимуться вітчизняні стартапи", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що акцент на розвитку ІТ-сфери може стати умовою для значного прискорення зростання економіки України. На переконання чиновників, це сприятиме створенню нових робочих місць, розвитку інновацій, залученню інвестицій, поліпшенню бізнес-клімату.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019 року урядом Володимира Гройсмана презентовано Український фонд стартапів. 2 грудня цього року Український фонд стартапів почав приймати заявки на отримання грантів.