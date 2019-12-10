Мінцифри проведе всеукраїнське дослідження IT-ринку
Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє у Facebook.
“Мінцифра прагне покращити темпи зростання ІТ-сфери, підвищити частку ІТ у ВВП до 10% у найближчі п‘ять років (наразі частка становить 3-5%), залучити світовий ІТ-бізнес в Україну та вивести нашу країну у лідери міжнародних технологічних локацій. Для цього потрібна релевантна аналітична інформація про ІТ-сектор. Для цього нам потрібно мати релевантну аналітичну інформацію щодо ІТ-індустрії”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, проводити дослідження будуть державні установи, консалтингові та аналітичні компанії, експерти та профільні асоціації. Головним виконавцем дослідження буде громадська організація “TechUkraine”. Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації спільно з партнерами презентували онлайн-платформу “Мережа”, мета якої — допомога малому та середньому бізнесу.