АЕС України минулої доби виробили 273 мільйони кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 10 грудня 2019 року, вироблено 273,42 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 10 грудня, станціями вироблено 273,42 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

11 грудня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №1 Запорізької АЕС 77-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 382-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 535 МВт, РАЕС – 2 860 МВт, ЮУАЕС – 3 055 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.