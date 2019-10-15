МАГАТЕ проінспектувала Рівненську АЕС - зауважень немає

На енергоблоці №4 Рівненської АЕС відбулася інспекція Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє пресслужба ДП "НАЕК "Енергоатом".

"У рамках міжнародної Угоди про застосування гарантій відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї на енергоблоці №4 Рівненської АЕС 11 жовтня 2019 року відбулась інспекція МАГАТЕ. Метою інспекції була перевірка відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) в басейні витримки енергоблоку №4 та відсутності ВЯП у контейнері HI-TRAC (обладнання фірми Holtec International) під час вилучення його з гнізда універсального", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи виконувалися за участю головного спеціаліста - державного інспектора інспекції з ядерної безпеки на Рівненській АЕС Віталія Малютяка та фахівців відділу ядерної безпеки (ВЯБ) РАЕС.

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«В цілому інспекція МАГАТЕ пройшла успішно, її цілі досягнуті у повному обсязі, а зауважень немає. Традиційно по завершенню перевірки у ході дебрифінгу обговорено результати цієї інспекції та терміни проведення наступної на майданчику Рівненської АЕС», - прокоментував начальник лабораторії ядерного палива ВЯБ РАЕС Борис Ястремський.