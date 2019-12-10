Нафта дешевшає через побоювання про зниження попиту

Ціни на нафту знизилися у вівторок другу сесію поспіль, оскільки побоювання з приводу зменшення попиту переважили оптимізм після досягнення угоди ОПЕК + про посилення скорочення видобутку на початку 2020 року.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Лютневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $ 0,15 (на 0,23%) - до $ 64,1 за барель. У понеділок їх ціна знизилася на $ 0,14 (на 0,22%), становивши на закритті $ 64,25 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) опускаються на $ 0,15 (на 0,25%) - до $ 58,87 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна зменшилася на $ 0,18 (на 0,30%), закрившись на позначці $ 59,02 за барель.

"Ейфорія (з приводу скорочення видобутку) була недовгою, несподіване падіння експорту з Китаю підкреслило наслідки торгового конфлікту", - повідомили аналітики ANZ Bank у вівторок.

Експорт з Китаю в листопаді скоротився на 1,1% у річному вираженні, в той час як аналітики очікували зростання на 1%, показали дані, опубліковані в неділю.

Аналітики кажуть, що хоча посилення скорочення видобутку ОПЕК + на даний момент відійшло на другий план, воно надаватиме ринку підтримку в середньостроковій перспективі.

Однак збільшення видобутку нафти країнами, що не є членами ОПЕК, загрожує звести нанівець зусилля, спрямовані на обмеження рівня світової пропозиції.

Глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль заявив в понеділок, що не очікує значних коливань цін на нафту в наступному році, якщо не відбудеться посилення геополітичної напруженості.

"На ринках багато нафти, і без великих і несподіваних геополітичних потрясінь я не очікую сильної зміни котирувань", - сказав він.

При цьому Біроль зазначив, що дії ОПЕК + не змінюють прогноз МЕА щодо нафтових цін.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 64,22 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,07 долара за барель, що на 18 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 64,25).