Нафта дешевшає через побоювання про зниження попиту
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Лютневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $ 0,15 (на 0,23%) - до $ 64,1 за барель. У понеділок їх ціна знизилася на $ 0,14 (на 0,22%), становивши на закритті $ 64,25 за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) опускаються на $ 0,15 (на 0,25%) - до $ 58,87 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна зменшилася на $ 0,18 (на 0,30%), закрившись на позначці $ 59,02 за барель.
"Ейфорія (з приводу скорочення видобутку) була недовгою, несподіване падіння експорту з Китаю підкреслило наслідки торгового конфлікту", - повідомили аналітики ANZ Bank у вівторок.
Експорт з Китаю в листопаді скоротився на 1,1% у річному вираженні, в той час як аналітики очікували зростання на 1%, показали дані, опубліковані в неділю.
Аналітики кажуть, що хоча посилення скорочення видобутку ОПЕК + на даний момент відійшло на другий план, воно надаватиме ринку підтримку в середньостроковій перспективі.
Однак збільшення видобутку нафти країнами, що не є членами ОПЕК, загрожує звести нанівець зусилля, спрямовані на обмеження рівня світової пропозиції.
Глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль заявив в понеділок, що не очікує значних коливань цін на нафту в наступному році, якщо не відбудеться посилення геополітичної напруженості.
"На ринках багато нафти, і без великих і несподіваних геополітичних потрясінь я не очікую сильної зміни котирувань", - сказав він.
При цьому Біроль зазначив, що дії ОПЕК + не змінюють прогноз МЕА щодо нафтових цін.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 64,22 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,07 долара за барель, що на 18 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 64,25).