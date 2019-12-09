Нафта дешевшає, але торгується біля 12-тижневих максимумів

Ціни на нафту знижуються у понеділок, але все ще залишаються поблизу 12-тижневих максимумів після того, як наприкінці минулого тижня група ОПЕК+ погодилася на більше скорочення видобутку, ніж очікувалося.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 64,10 за барель, що на $0,29 (0,45%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ф'ючерси подорожчали на $1 (1,58%), до $64,39 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,35 (0,59%) - до $58,85 за барель. До закриття ринку у п'ятницю ціна контракту становила $59,2 за барель, піднявшись на $0,77 (1,32%) порівняно з попередньою сесією.

Держави ОПЕК+ минулої п'ятниці домовилися про скорочення видобутку нафти з 1 січня 2020 року на 500 тис. барелів на добу (б/д) на додаток до вже діючого обмеження на 1,2 млн б /д. Саудівська Аравія взяла на себе зобов'язання стримувати свій нафтовидобуток понад збільшеної квоти ще на 400 тис. б/д. Узгоджені обмеження діятимуть до кінця березня 2020 року, і країни ОПЕК+ домовилися провести наступне засідання 5 і 6 березня, щоб прийняти рішення про те, чи варто їх продовжувати.

"Той факт, що ОПЕК+ призначила засідання на березень, показує, що Саудівська Аравія не впевнена в тому, що нафтовидобувні країни обмежуватимуть видобуток у повній відповідності з домовленостями, і хоче мати можливість вплинути на них, якщо вони не виконають свої зобов'язання", - цитує MarketWatch аналітика WTRG Economics Джеймса Вільямса.

У той же час у ході сьогоднішніх торгів ціни відступили, оскільки дані показали, що експорт до Китаю знижується четвертий місяць поспіль. Це викликає побоювання, що попит на нафту може впасти.

Пекін і Вашингтон прагнуть укласти «першу фазу» торгівельної угоди до крайнього терміну - 15 грудня, коли будуть запроваджені додаткові мита на імпорт китайських товарів у США.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 64,23 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,30 долара за барель, що на 9 центів нижче за рівень закриття торгів ($64,39).