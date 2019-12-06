Нафта дешевшає всупереч рішенню про скорочення видобутку ОПЕК+
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $63,13 за барель, що на $0,26 (0,41%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ціна цих контрактів зросла на $0,39 (0,62%), до $63,39 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,2 (0,34%) - до $ 8,27 за барель. За підсумками торгів у четвер ціна контракту становила $58,23 за барель, не змінившись порівняно з попередньою сесією.
Група, відома як ОПЕК+, погодилася збільшити скорочення видобутку ще на 500 тис. бар./добу (б/д), - до 1,7 млн б/д. Однак це не привело до негайного стрибка цін на «чорне золото», оскільки скорочення, ймовірно, триватимуть тільки протягом I кварталу 2020 року. Це набагато коротші терміни, ніж пропонували деякі міністри ОПЕК, які закликали продовжити скорочення до кінця червня або навіть до грудня 2020 року.
«Схоже, що це рішення є справою господарської діяльності, яке скоротить розрив між їхньою поточною метою і надмірним дотриманням, яке ми спостерігали в альянсі», - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA у звіті для телеканалу CNBC.
Деталі угоди необхідно узгодити на зустрічі ОПЕК+, яка відбудеться 6 грудня у Відні.
Основне навантаження по скороченню видобутку країнами ОПЕК лягає на Саудівську Аравію. У вересні Ер-Ріяд, який готував IPO Saudi Aramco, оголосив, що країна буде до кінця року тримати свій нафтовидобуток на рівні приблизно на 400 тис. б/д менше, ніж вимагають від неї умови угоди. Водночас саудівська влада закликала інших членів ОПЕК повністю виконувати свої зобов'язання (зокрема, Ірак і Нігерію), що скоротило б поставки на ринок ще на 400-500 тис. б/д.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 63,28 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,25 долара за барель, що на 14 центів нижче за рівень закриття торгів ($63,39).