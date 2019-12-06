Нафта дешевшає всупереч рішенню про скорочення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту знизилися у п'ятницю навіть після того, як Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники погодилися збільшити скорочення видобутку майже на 50% у I кварталі 2020 року.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $63,13 за барель, що на $0,26 (0,41%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ціна цих контрактів зросла на $0,39 (0,62%), до $63,39 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,2 (0,34%) - до $ 8,27 за барель. За підсумками торгів у четвер ціна контракту становила $58,23 за барель, не змінившись порівняно з попередньою сесією.

Група, відома як ОПЕК+, погодилася збільшити скорочення видобутку ще на 500 тис. бар./добу (б/д), - до 1,7 млн ​​б/д. Однак це не привело до негайного стрибка цін на «чорне золото», оскільки скорочення, ймовірно, триватимуть тільки протягом I кварталу 2020 року. Це набагато коротші терміни, ніж пропонували деякі міністри ОПЕК, які закликали продовжити скорочення до кінця червня або навіть до грудня 2020 року.

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«Схоже, що це рішення є справою господарської діяльності, яке скоротить розрив між їхньою поточною метою і надмірним дотриманням, яке ми спостерігали в альянсі», - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA у звіті для телеканалу CNBC.

Деталі угоди необхідно узгодити на зустрічі ОПЕК+, яка відбудеться 6 грудня у Відні.

Основне навантаження по скороченню видобутку країнами ОПЕК лягає на Саудівську Аравію. У вересні Ер-Ріяд, який готував IPO Saudi Aramco, оголосив, що країна буде до кінця року тримати свій нафтовидобуток на рівні приблизно на 400 тис. б/д менше, ніж вимагають від неї умови угоди. Водночас саудівська влада закликала інших членів ОПЕК повністю виконувати свої зобов'язання (зокрема, Ірак і Нігерію), що скоротило б поставки на ринок ще на 400-500 тис. б/д.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 63,28 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,25 долара за барель, що на 14 центів нижче за рівень закриття торгів ($63,39).