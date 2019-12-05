Нафта подешевшала перед початком зустрічі ОПЕК

Ціни на нафту знизилися в четвер перед початком зустрічі ОПЕК, стабілізувавшись після стрибка напередодні на тлі різкого зниження запасів у США й очікувань подальшого скорочення видобутку.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на марку Brent на Лондонській біржі ICE Futures становить $62,94 за барель, що на $0,06 (0,1%) нижче ціни закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ціна цих контрактів підскочила на $2,18 - до $63 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,20 (0,34%) - до $58,23 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт збільшився в ціні на $2,33 (4,2%) - до $58,43 за барель.

Обидві марки в середу показали максимальне сесійне зростання з 16 вересня.

Запаси нафти в США знизилися за тиждень, що завершився 29 листопада, на 4,9 мільйона барелів - до 447,1 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.

Запаси бензину, згідно з офіційними даними, зросли на 3,385 млн барелів, запаси дистилятів підвищилися на 3,063 млн барелів.

У центрі уваги трейдерів - засідання ОПЕК+, яке почнеться у Відні в четвер. Під час зустрічі, як очікується, країни-експортери домовляться про посилення скорочення видобутку - до 1,5 мільйона барелів на добу - до кінця 2020 року, з поточних 1,2 мільйона барелів на добу, щоб допомогти скоротити надлишок глобального пропозиції, повідомили у вівторок аналітики JPMorgan.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 62,96 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 63,03 долара за барель, що на 3 центи вище рівня закриття торгів ($63,00).