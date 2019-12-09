Мінцифри відкриває “гарячу лінію” для підприємців

Міністерство цифрової трансформації України спільно з урядовим контактним центром відкриває “гарячу лінію” для підприємців.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

“Це інструмент, що позбавить вас зайвого стресу та вивільнить час для розвитку власної справи. Ми підкажемо відповіді на питання адміністративного характеру, що стосуються створення, діяльності чи закриття бізнесу. Відтепер підприємці не залишаться сам на сам зі своїми проблемами”, - йдеться в повідомленні.

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У відомстві наголошують, що “гаряча лінія” буде працювати цілодобово, а поки що - в тестовому режимі онлайн-чату. В майбутньому планується додати ще телефонну лінію та чат-бота. Як повідомлялося раніше, Міністерство цифрової трансформації спільно з партнерами презентували онлайн-платформу “Мережа”, мета якої — допомога малому та середньому бізнесу.