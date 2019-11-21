Мінцифри та Visa підписали меморандум про консалтингові зони для малого бізнесу

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та старший віцепрезидент і директор регіонального розвитку підрозділу компанії VISA в країнах СНД та Південно-Східної Європи Віра Платонова уклали меморандум про співпрацю у створенні консалтингових зон для малого і середнього бізнесу.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Міністерство цифрової трансформації України і компанія VISA оголошують про співпрацю у створенні консалтингових зон для малого і середнього бізнесу та в сфері розвитку державних послуг онлайн", - йдеться у повідомленні.

Нещодавно Мінцифри оголосило про свої наміри створити консалтинг-зони для підприємців у форматі онлайн-платформ і офлайн-хабів у кожному регіоні України.

"Мета такого проєкту вбачається в очікуваному позитивному впливі на економіку України через сприяння підвищенню рівня знань та компетенцій підприємців і, як результат, успішності українського бізнесу. VISA підтримуватиме реалізацію даного проєкту та спрямує зусилля на розробку інформаційно-освітніх матеріалів для малого та середнього бізнесу з цифрової грамотності, використання сучасних технологій для прийому платежів (технологія Tap to Phone, що перетворює звичайний смартфон на мобільний POS-термінал, та QR коди)", - прокоментували в міністерстві.

Також сторони планують спільно запровадити технологічні рішення для оплати за адміністративні та інші електронні послуги через мобільний додаток та онлайн-сервіс державних послуг (diia.gov.ua), напрацювати рекомендації із застосуванням новітніх технологічних рішень для цифровізації виплат, які здійснюються державою громадянам.