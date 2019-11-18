У Мінцифри заявляють, що позбавляться від “мутних” ІТ-тендерів

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров планує позбавитись від сумнівних тендерів щодо реалізації ІТ-проєктів в органах влади.

Про це він написав у Facebook.

"Наше завдання — оптимізувати витрати платників податків, позбавитись від мутних тендерів і створити прозору IT-екосистему на рівні держави", - наголосив Федоров.

Він пояснив, що Мінцифри отримало у спадок від агентства електронного управління функцію узгодження ІТ-закупівель органами влади, а сюди входить узгодження від закупівель створення складних ІТ-систем, реєстрів і серверів до закупівель техніки і навіть її ремонту.

Урядовець додав, що у бюджеті на 2019 рік закладено близько 5,4 млрд грн для таких ІТ-закупівель, кошти витрачаються вкрай неефективно, і "ще багато грошей сховано під не цифровими кодами закупівель, що теж вкрай погано".

За його словами, замовниками є органи, починаючи від міністерств і закінчуючи комунальними підприємствами.

"Воркфлоу такий: орган вирішує, що йому, наприклад, потрібен новий сервер — пише лист на адресу вже нашого міністерства (раніше агентства), експерти тут оцінюють техніко-економічне обґрунтування, погоджують або відмовляють. В ідеалі ніхто не повинен отримати ні копійки на тендер в IT без узгодження, але в житті буває інакше. Це окрема історія. Зараз проводимо "розслідування", - пояснив Федоров.

Віцепрем'єр-міністр скаржиться, що у результаті такої системи практично щодня отримує повідомлення, його "тегають" під постами, "де на різних майданчиках проходять тендери на десятки, а то й сотні мільйонів гривень, причому предмет покупки і тендерні умови написані нашвидкуруч, часто під конкретного замовника".

Федоров наводить приклад - тендер «Обладнання для реалізації Єдиного Державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі».

"Вартість реалізації реєстру — 22 192 000,00 грн (!!!!). Всього в Україні фіксується до 10 000 ситуацій домашнього насильства в рік. Щоб зберігати дані про випадки, потрібно «заліза» на 22 млн. Мені здається, що щось тут не те", - зауважив Федоров.

Віцепрем'єр-міністр наголошує, що Мінцифри не буде контролювати закупівлі техніки, її ремонт органами влади, бо це відповідальність кожного міністра, керівника держоргану.

"Тисячі завдань за погодженням покупки принтера або ноутбука забирають багато ресурсів", - пояснює Федоров.

Крім того, він зауважив, що в уряді запровадять онлайн-систему прийому запитів на узгодження, управління проєктами, тому що сьогодні неможливо в два кліки знайти проєкт, на який минулого року були виділені гроші, щоб дізнатися статус його реалізації..

"Ми сформуємо команду експертів, прозорі правила їхньої роботи для якісної оцінки тендерів і запропонуємо варіанти оптимізації. Можливо, спочатку буде необхідна волонтерська допомога від досвідчених IT-фахівців. Прозорість і підсвічування дивних тендерів — найкращий контролер", - додав Федоров.

Віцепрем'єр-міністр також планує із своєю командою розробити єдину «технічну рамку» вимог і процедур для ІТ-проєктів в органах влади.