Антимонопольний комітет оштрафував АМПУ на 5,5 мільйона

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав на ДП “Адміністрація морських портів України” (АМПУ) штраф у розмірі 5,5 млн грн.

Про це написав голова АМКУ Юрій Терентьєв у Facebook.

“АМКУ визнав неправомірним стягнення додаткових коштів з суден Адміністрацією морських портів України та наклав штраф у розмірі 5,5 млн грн”, - заявив Терентьєв.

Він розповів, що у 2017-2018 роках АМПУ стягувала із суден, які заходили в українські порти, окрім корабельного збору додаткові кошти: за послуги з оформлення приходу суден в порт, за послуги з оформлення виходу суден з порту та за послуги з перевірки суден на відповідність вимогам Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів.

За словами Терентьєва, АМКУ встановив, що підстави для стягнення додаткових коштів були відсутні, адже всі ці збори входили у корабельний збір.

“Рішенням адміністративної колегії АМКУ згадані дії Адміністрації морських портів України визнано порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем”, - підсумував голова відомства.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні цього року тарифна рада ДП «Адміністрація морських портів України» прийняла рішення про виключення з переліку послуг, які надаються за вільними тарифами, послуги з перевірки суден на відповідність вимогам Міжнародного Кодексу з охорони суден і портових засобів (МК ОСПЗ).

Таке рішення було прийняте для того, щоб привести дотримання вимог МК ОСПЗ у морських портах України у відповідність до міжнародної практики.