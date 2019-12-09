АМКУ побачив недобросовісну конкуренцію в акції мережі NOVUS

Київське територіальне відділення Антимонопольного комітету України в обов'язкових рекомендаціях ТОВ «Новус Україна» зобов'язало усунути порушення при проведенні маркетингової акції, яке вводило в оману споживачів.

Про це Укрінформу повідомили в юридичній компанії ADS Legal Group.

"Комітет вказує, що дії ТОВ «Новус Україна» містять ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в оману. А саме: поширення відомостей, які містять неправдиві дані про особливості реалізації імпортного пива та знижки на нього, що вплинуло на наміри споживачів щодо придбання товарів саме в цього суб’єкта господарювання", - зазначили в юридичній компанії.

Так, як встановили у відомстві, в мережі магазинів NOVUS протягом травня-червня 2019 року проводилася маркетингова акція «- 30% НА ВСЕ* ІМПОРТНЕ ПИВО. *При купівлі від 3-х одиниць». Інформацію про цю акцію товариство розміщувало на плакатах формату А3 при вході в магазини, покажчиках формату А4 на палетах та стелажах у магазинах, а також над цінниками на імпортне пиво.

Однак, як стверджують в АМКУ, акція розповсюджувалась на 214 видів імпортного пива і не розповсюджувалась на 21 вид, при цьому інформація про види імпортного пива, на яке не розповсюджувалась дія акції доводилась товариством лише до працівників мережі магазинів NOVUS шляхом розсилання електронної інструкції, в якій зазначено, зокрема: «ВАЖЛИВО!!! Позиції, які не беруть участь у акції, вказано у цьому файлі у листі “Акція не поширюється”».

Тобто, як вказує тервідділення АМКУ, наведена у рекламному плакаті інформація « – 30 % НА ВСЕ* ІМПОРТНЕ ПИВО. *При купівлі від 3-х одиниць» містила ознаки неправдивої, оскільки дія акції розповсюджувалась не на всі види імпортного пива.

У цьому зв'язку Київське тервідділення АМКУ надало ТОВ «Новус Україна» обов’язкові для розгляду рекомендації.

Торговельній мережі було рекомендовано "вжити відповідних заходів для усунення наслідків порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, шляхом забезпечення споживачів під час проведення маркетингових акцій повною, точною та достовірною інформацією щодо умов проведення акцій, в тому числі суттєвих, зокрема, особливостей реалізації товарів у мережі магазинів Novus, що знаходяться у власності товариства, та умов, що сприяли виникненню цього порушення".

За інформацією платформи відкритих даних Opendatabot, засновником ТОВ "Новус Україна" є закрите акціонерне товариство "Консул Трейд Гаус" (Литва). Кінцевими бенефіціарними власниками є троє громадян Литви: Познякова Марина, Рузгіене Агне та Туменас Раймондас. Основний вид діяльності - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.