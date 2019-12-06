Недашковський у суді оскаржує своє звільнення з Енергоатома

До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов Юрія Недашковського, який просить скасувати розпорядження Кабміну про припинення ним повноважень президента НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Юрій Недашковський просить суд скасувати розпорядження уряду щодо припинення ним повноважень президента НАЕК "Енергоатом". Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, позивач просить визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету міністрів від 27 листопада “Про припинення повноважень президента Державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" Недашковського Ю.О.".

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Зазначається, що до суду надійшла заява про забезпечення позову, де позивач просить ОАСК зупинити дію відповідного розпорядження уряду.

Окрім того, Недашковський просить ОАСК заборонити Кабміну та Міністерству енергетики та захисту довкілля вчиняти дії та приймати рішення щодо звільнення позивача з посади президента НАЕК "Енергоатом" з підстав, зазначених у відповідному розпорядженні уряду, а також оголошувати та проводити конкурсний відбір на посаду президента НАЕК "Енергоатом".

В ОАСК наголосили, що наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі та наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада з ініціативи міністра енергетики та захисту довкілля уряд схвалив рішення про звільнення глави ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" Юрія Недашковського.