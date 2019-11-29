Реальних причин для відставки Недашковського немає - Енергоатом

Опубліковані на офіційному сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля причини звільнення президента ДП "НАЕК "Енергоатом" є неправдивими та свідчать про відсутність реальних приводів для відставки.

Таку заяву опублікувала пресслужба Енергоатому.

"Опубліковані на офіційному сайті Мінекоенерго звинувачення на адресу НАЕК "Енергоатом" є маніпулятивними, неправдивими та свідчать про відсутність реальних приводів для відставки президента Енергоатому", - йдеться у повідомленні.

Енергоатом наголошує, шо озвучені міністерством причини звільнення Недашковського були сформовані не в результаті аналізу міністерством діяльності підприємства, а взяті із звинувачень заанґажованих та непрофесійних організацій і окремих осіб.

"Компанія неодноразово надавала на них свої заперечення та контраргументи, які з невідомих причин не було враховано міністерством", - зазначили у НАЕК.

Енергоатом зазначає, що вчора, 28 листопада, працівники НАЕК "Енергоатом" вийшли під стіни Міністерства енергетики та захисту довкілля із вимогою припинити знущання над атомною галуззю, зупинити розвертання енергетичного вектору в бік РФ та поновити Недашковського на посаді президента.

"Учасники попереджувального мітингу - працівники АЕС та інших відокремлених підрозділів Енергоатома звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням вжити заходів для відновлення на посаді Юрія Недашковського. Оскільки на сьогодні в Україні відсутні інші авторитетні для атомників України та світу компетентні фахівці його рівня, які можуть забезпечити достатній рівень ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації АЕС", - додали у НАЕК.

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Як повідомлялося, Мінекоенерго серед основних причин звільнення Недашковського називає неефективний менеджмент, підозру у розкраданні держкоштів, безгосподарність у закупівлях, недотримання графіків ремонтів АЕС, невиконання фінпланів, збільшення витрат на обслуговування кредитів.