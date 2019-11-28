Мінекоенерго назвало основні причини звільнення Недашковського

Міністерство енергетики та захисту довкілля назвало основні причини звільнення президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського і запевнило, що це ніяк не вплине на роботу атомних електростанцій.

Про це повідомляє офіційний сайт Мінекоенерго.

"Конкурс на посаду президента НАЕК “Енергоатом” оголосять найближчим часом. Наголошуємо, звільнення Юрія Недашковського не вплине на роботу атомних електростанцій України: всі працюватимуть у штатному режимі", - зазначили у міністерстві.

Мінекоенерго серед основних причин звільнення Недашковського називає неефективний менеджмент, підозру у розкраданні держкоштів, безгосподарність у закупівлях, недотримання графіків ремонтів АЕС, невиконання фінпланів, збільшення витрат на обслуговування кредитів.

"Кількість порушень в роботі атомних станцій з моменту призначення Недашковського у 2014 році почала зростати. За 2018 рік зафіксовано 22 таких порушення... Для порівняння в 2014-му фіксувалося 10 таких порушень", - зазначає міністерство.

Мінекоенерго обіцяє оприлюднити більше деталей за результатами внутрішнього аудиту, що зараз проводиться.

Як повідомляв Укрінформ, вчора, 27 листопада, за ініціативою міністра енергетики та захисту довкілля уряд схвалив рішення про звільнення Недашковського.