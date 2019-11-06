СхідГЗК не приєднуватимуть до Енергоатома - Недашковський
Про це у коментарі журналістам заявив президент "Енергоатома" Юрій Недашковський, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Не буде приєднання одного неефективного підприємства до другого неефективного підприємства. Будуть інші шляхи оздоровлення діяльності СхідГЗК", - наголосив Недашковський.
За його словами, Міністерство енергетики та захисту довкілля шукатиме приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства у галузі видобування урану, а також, якщо це підтримає парламент, виділить на наступний рік 140 млн грн на шахту "Новокостянтинівська", яку розробляє СхідГЗК.
Також між СхідГЗК та "Енергоатомом" буде укладений довгостроковий договір.
"Ми пропрацьовували основні положення цього договору. Вони були в принципі узгоджені на двох нарадах, пропрацьовуємо деталі. У п'ятницю на цьому тижні повинні уже погодити з міністерством, оскільки це правочин, який перевищує 10% від вартості активів СхідГЗК", - зазначив Недашковський.
Президент ЕА додав, що є наказ міністра про початок процедури приєднання.
Як повідомлялося, у липні уряд схвалив рішення приєднати ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” до ДП НАЕК “Енергоатом”.