СхідГЗК не приєднуватимуть до Енергоатома - Недашковський

ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” не приєднуватимуть до ДП "НАЕК "Енергоатом".

Про це у коментарі журналістам заявив президент "Енергоатома" Юрій Недашковський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не буде приєднання одного неефективного підприємства до другого неефективного підприємства. Будуть інші шляхи оздоровлення діяльності СхідГЗК", - наголосив Недашковський.

За його словами, Міністерство енергетики та захисту довкілля шукатиме приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства у галузі видобування урану, а також, якщо це підтримає парламент, виділить на наступний рік 140 млн грн на шахту "Новокостянтинівська", яку розробляє СхідГЗК.

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Також між СхідГЗК та "Енергоатомом" буде укладений довгостроковий договір.

"Ми пропрацьовували основні положення цього договору. Вони були в принципі узгоджені на двох нарадах, пропрацьовуємо деталі. У п'ятницю на цьому тижні повинні уже погодити з міністерством, оскільки це правочин, який перевищує 10% від вартості активів СхідГЗК", - зазначив Недашковський.

Президент ЕА додав, що є наказ міністра про початок процедури приєднання.

Як повідомлялося, у липні уряд схвалив рішення приєднати ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” до ДП НАЕК “Енергоатом”.