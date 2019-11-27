Кабмін звільнив голову Енергоатому

"Рішення уряду відповідне було ухвалене. Це була ініціатива міністра енергодовкілля Олексія Оржеля", - сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, інформація про ініціативу звільнити Недашковського з'явилася вчора у соціальних мережах. Цю інформацію також підтвердила прессекретар НАЕК Ілона Заєць.

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Сьогодні атомники виступили проти звільнення Недашковського.