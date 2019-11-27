Кабмін звільнив голову Енергоатому
Укрінформ
Уряд ухвалив рішення звільнити голову ДП "НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського за ініціативою міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля.
Про це Прем`єр-міністр Олексій Гончарук сказав на брифінгу за результатами засідання уряду.
"Рішення уряду відповідне було ухвалене. Це була ініціатива міністра енергодовкілля Олексія Оржеля", - сказав Гончарук.
Як повідомляв Укрінформ, інформація про ініціативу звільнити Недашковського з'явилася вчора у соціальних мережах. Цю інформацію також підтвердила прессекретар НАЕК Ілона Заєць.
Сьогодні атомники виступили проти звільнення Недашковського.