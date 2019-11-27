Кабмін звільнив голову Енергоатому

Кабмін звільнив голову Енергоатому

Укрінформ
Уряд ухвалив рішення звільнити голову ДП "НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського за ініціативою міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля.

Про це Прем`єр-міністр Олексій Гончарук сказав на брифінгу за результатами засідання уряду.

"Рішення уряду відповідне було ухвалене. Це була ініціатива міністра енергодовкілля Олексія Оржеля", - сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, інформація про ініціативу звільнити Недашковського з'явилася вчора у соціальних мережах. Цю інформацію також підтвердила прессекретар НАЕК Ілона Заєць.

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Сьогодні атомники виступили проти звільнення Недашковського.

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