Третину цьогорічної виручки Енергоатом сплатив до бюджетів різних рівнів

ДП "НАЕК "Енергоатом" за 3 квартали поточного року сплатив 12,889 млрд грн відрахувань до бюджетів різних рівнів.

Про це повідомляє пресслужба ДП "НАЕК "Енергоатом".

"30% усіх коштів, отриманих Енергоатомом за 9 місяців 2019 року від реалізації електроенергії, було сплачено як обов’язкові платежів у державний бюджет України та бюджети всіх рівнів, позабюджетні фонди та як ПДВ при розмитненні ядерного палива та обладнання. Загалом з 42,780 млрд грн, що отримала за 9 місяців компанія, сплачено 12,889 млрд грн обов’язкових платежів, з яких 1,36 млрд грн – ПДВ при розмитненні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 3,38 млрд грн – податок на прибуток та частина прибутку в обсязі 90%, 846 млн грн - екологічний податок, який уряд законопроєктом №2367 планує збільшити в 4 рази, 343,4 млн грн - збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, 240 млн грн - акцизний податок.

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НАЕК зазначив, що за 3 квартали 2019 року сплатив до державного бюджету стільки ж податків та зборів як і загалом за весь 2017 рік та на 15% більше, ніж за весь 2018 рік.

Компанія також нагадала, що на сьогодні на неї урядом покладені спеціальні обов'язки на ринку електричної енергії.

90% своєї електроенергії компанія продає як спецобов’язки (ПСО) за ціною 56,67 коп. за кВт-год.