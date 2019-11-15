Енергоатом планує замінити найстаріші енергоблоки на малі модульні реактори

На заміну найстарішим українським енергоблокам №1 та №2 Рівненської АЕС (типу ВВЕР-440) у 2030-2040 роках можуть прийти малі модульні реактори (ММР).

Про це повідомляє пресслужба Южно-Українського енергокомплексу у Facebook.

"З 2030 року по 2040 рік перед атомною енергетикою України стоятиме надважливе завдання – заміщення потужностей, які відпрацювали свій термін, новими атомними енергоблоками. Енергоатом планує замінити 1-ий та 2-ий блоки Рівненської АЕС (типу ВВЕР-440) шістьма малими модульними реакторами SMR -160", - йдеться у повідомленні.

Наразі в світі існує понад 50 проектів малих модульних реакторів. Всі вони знаходяться на різних стадіях завершення. Проект SMR -160 вже знаходиться на ліцензуванні у канадського регулятора.

"ММР мають значно вищий рівень безпеки у порівнянні з традиційними типами реакторів за рахунок відсутності в них обладнання, яке вимагає зовнішнього електроспоживання, а також за рахунок систем пасивної безпеки. Реактори SMR-160 мають можливість працювати у режимі маневрування потужністю, споруджуватися на невеликих площах та не потребують значних водних ресурсів.

Представники компанії Holtec International – Ukraine впевнені, що найбільш реалістичним для реалізації проектів з будівництва нових ядерних об'єктів у сучасних законодавчих умовах вбачається механізм державно-приватного партнерства. За ним новостворені ядерні об’єкти можуть бути у приватній чи спільній власності, використовуючи державну підтримку у формі надання ядерного палива або експлуатації об’єктів.

Як повідомлялося, цього року НАЕК «Енергоатом», компанія Holtec International та Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки України підписали тристоронню угоду, яка передбачає створення міжнародного консорціуму, метою якого є сприяння діяльності щодо впровадження в Україні технології малих модульних реакторів (ММР) SMR -160.