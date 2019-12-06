Гонтарева увійшла в ТОП-16 жінок світу за версією Financial Times

Колишня глава Національного банку Валерія Гонтарєва увійшла в ТОП-16 жінок, які надихають, за версією Financial Times.

Самим впливовим жінкам щорічно в грудні присвячений випуск FT Weekend Magazine.

Читачі міжнародної ділової газети назвали 100 найвпливовіших жінок, які відкрили нові можливості у 2019 році або привернули увагу до деяких з найбільш важливих проблем нашого часу, а редакція вибрала 16 з них.

Валерія Гонтарєва увійшла в список за внесок у боротьбу з корупцією в Україні.

"Відмінним кандидатом була б Валерія Гонтарєва, колишній керівник Національного банку України, яка зіткнулася зі всілякими атаками, фізичними, юридичними та репутаційними, за її боротьбу з корупцією в Україні", - зазначив коментатор видання Джордж Хорсінгтон.

У список також увійшли екоактивістка Грета Тунберг, американський сенатор Елізабет Уоррен, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, режисер і сценарист Фібі Уоллер-Бридж, прем'єр Норвегії Ерна Сульберг.