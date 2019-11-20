Гонтарева: Meinl Bank відмивав українські гроші, а Центробанк Австрії не реагував

Ексголова Національного банку Австрії Валерія Гонтарева стверджує, що австрійський Meinl Bank був найбільшим посередником у відмиванні коштів в Україні, однак всі повідомлення та застереження НБУ з приводу цього "абсолютно дивного" приватного банку були проігноровані Центробанком Австрії.

Про це Валерія Гонтарева заявила в інтерв’ю впливовому австрійському журналу Profil.

"Моїми першими задачами та пріоритетами (на посаді голови НБУ – ред.) були макрофінансова стабільність та банківський сектор. Моєю повсякденною справою була перевірка закордонних кореспондентських рахунків українських банків. І я відразу зрозуміла, що 50% української банківської системи були фіктивними, штучними. Ми виявили, що половина банків мають кореспондентські рахунки в іноземних валютах в абсолютно дивних банках, і одним із цих абсолютно дивних банків був Meinl Bank", - заявила вона.

За словами Гонтаревої, ще до приходу в НБУ вона знала про цю схему "back-to-back", яку часто використовують для відмивання коштів, "однак я не усвідомлювала, наскільки великою є проблема".

Відповідно до ексголови Нацбанку України, загалом українські банки мали активи в іноземній валюті в "дивних" закордонних банках на суму близько 2 млрд євро, половина з яких – в Meinl Bank у Відні: "Meinl Bank був не єдиним іноземним банком. Але він був лідером. Можливо мільярд доларів, а може менше".

За її словами, частина цих кореспондентських рахунків в іноземних банках використовувалися для відмивання коштів та виведення грошей в офшорні юрисдикції, інша частина – для створення штучного капіталу для українських банків. Після того, як було встановлено схеми відмивання коштів НБУ звернувся до усіх причетних банків та аудиторів з вимогою припинити цю діяльність.

"Строк для українських банків завершився 1 квітня 2016 року. Після цього ні в одного українського банку більше не було кореспондентських рахунків в цих банках. На жаль, наші колеги з Австрії не зробили свою домашню роботу. Моя перша зустріч з Новотним (головою Центробанку Австрії Евальдом Новотним – ред.) відбулася у жовтні 2014 року під час щорічних зборів Міжнародного валютного фонду. Я попросила Новотного провести спеціальне засідання, щоб обговорити Meinl Bank. Моє перше попередження було: "Ваш банк підтримує відмивання грошей в Україні", - заявила Гонтарева, додавши, що надалі було ще декілька її зустрічей з австрійським колегою.

За її словами, проблема з Австрією полягала ще й в тому, що в той день, коли в Україні закривали чергову "пральню" для відмивання грошей, гроші з цього банку переводилися на кореспондентський рахунок в Meinl Bank, звідки потім зникали в рамках операцій "back-to-back".

Посилаючись на дані українського Фонду гарантування вкладів, екс-голова НБУ повідомила, що загалом з 14 ліквідованих українських банків було виведено 846 млн дол. і 75 млн євро. З кореспондентських рахунків в австрійському Meinl Bank було знято 385 млн дол. та 75 млн євро. "Це були гроші наших вкладників, нашого населення. Вони вклали гроші в українські банки, які зробили так, як ніби вони тримають активи на кореспондентських рахунках. Але відповідні рахунки були закладені під офшорні кредити. І коли ці банки лопнули, українська держава була змушена компенсувати вкладникам", - заявила Гонтарева.

Читайте також: Посадовцям двох банків оголосили підозру у виведенні десятків мільйонів доларів

Ексголова НБУ також наголосила, що фінансовий регулятор Австрії не сприймав проблему достатньо серйозно, не дивлячись на її постійні попередження. "Голова Центрального банку Австрії не вжив ніяких радикальних кроків за останні 5 років. Це не так, що офшорний бізнес сам по собі є незаконним. Це – нормальний бізнес. Якби Meinl Bank належним чином звітував про це аудиторам та владі, то нічого б не було неправильно. Але вони цього не робили, вони нікого не інформували. І Meinl Bank знав, що його клієнтами є фейкові фірми, які викачують гроші за кордон", - заявила Гонтарева в інтерв’ю, яке проводилося у липні 2019 року.

У самому Anglo Austrian Bank (колишній Meinl Bank) в коментарі Profil заперечили заяви ексголови НБУ, заявивши, що їй не треба вірити, оскільки вона сама зараз перебуває під судовим переслідуванням в Україні.

Як відомо, Європейський центральний банк (ЄЦБ) відкликав ліцензію щодо здійснення банківської діяльності в Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше Meinl Bank AG) у своєму рішенні від 14 листопада 2019 року.