Гонтарева назвала Луценка та Шокіна "неефективними та корумпованими"

Ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева назвала "неефективними та корумпованими" екскерівників Генеральної прокуратури України Віктора Шокіна та Юрія Луценка.

Про це вона заявила під час виступу у Лондонській школі економіки, передає "Радіо Свобода".

"Ми передали тонни інформації про зловживання тодішнього керівництва "ПриватБанку", кого притягнули до відповідальності?", – зазначила вона.

Гонтарєва наголосила, що президенту України Володимиру Зеленському час "продемонструвати свою незалежність" від колишнього власника "ПриватБанку", олігарха Ігоря Коломойського.

"Коломойський залякує не лише мене, не лише реформаторів, а все населення України... Міжнародна спільнота має надіслати сильний сигнал з приводу того, хто є справжнім дияволом на українській території", – заявила Гонтарева.

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "ПриватБанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.

Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку. У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "ПриватБанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

15 жовтня "ПриватБанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Вельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.

Судді вирішили, що "ПриватБанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

В Офісі Президента заявили, що хай які будуть рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам.

Фото: Julia Berezovska/ Press office NBU