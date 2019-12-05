Кабмін затвердив порядок продажу на митних аукціонах

Кабінет міністрів затвердив новий порядок реалізації товарів на митних аукціонах.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Кабінет Міністрів України підтримав розроблену Міністерством фінансів спільно з Державною фіскальною службою (Державною митною службою) постанову "Про затвердження порядку реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України". Зокрема, у постанові йдеться про затвердження нового порядку реалізації товарів на митних аукціонах та редукціонах. Постанову № 607 та інші постанови, якими до неї вносилися зміни, визнано такими, що втратили чинність", - йдеться в повідомленні.

Новий порядок запроваджує сучасні технології реалізації товарів, що перейшли у власність держави за порушення законодавства з питань митної справи, на митних аукціонах, редукціонах шляхом використання електронної торгової системи.

Відповідальним за забезпечення функціонування електронної торгової системи постановою передбачено визначити ДП "Прозорро.продажі".

При цьому порядком передбачено процедури підготовки та проведення митних аукціонів та редукціонів, визначення переможця та оформлення результатів таких торгів, тощо.

Реалізація положень постанови дозволить підвищити відкритість та прозорість продажу товарів, що перейшли у власність держави за порушення законодавства з питань митної справи. Це сприятиме залученню ширшого кола потенційних покупців, а отже, і збільшенню обсягів надходжень до державного бюджету за рахунок коштів від реалізації товарів.